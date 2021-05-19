"Рейд": дежурство с сотрудниками прокуратуры СВАО

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками прокуратуры СВАО.

Ведущий Дмитрий Козачинский стал очевидцем нескольких историй. Вместе с сотрудниками он проверил Лианозовский рынок на Дмитровском шоссе.