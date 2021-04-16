"Рейд": дежурство с сотрудниками ДПС ТиНАО

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками ДПС ТиНАО.

Ведущий Дмитрий Козачинский стал очевидцем нескольких историй: проезд машин на красный свет, ДТП во дворах, штраф за остановку в неположенном месте.