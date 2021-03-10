"Рейд": дежурство с сотрудниками ППС ЮЗАО

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками ППС ЮЗАО.

Ведущий Дмитрий Козачинский станет очевидцем нескольких историй: семейного конфликта и драки между девушкой и ее парнем в квартире.