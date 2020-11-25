"Рейд": дежурство с сотрудниками Росгвардии Зеленограда

Съемочная группа программы "Рейд" выехала на дежурство с сотрудниками Росгвардии Зеленограда.

Айрат Загриев стал свидетелем распития мужчинами алкогольных напитков у подъезда жилого дома. Об этом – в программе "Рейд".

