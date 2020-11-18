"Рейд": рейд с сотрудниками Росгвардии СЗАО

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками Росгвардии СЗАО Москвы.

Ведущий Дмитрий Козачинский увидел, как трое мужчин за 50 решили выпить на лавочке у подъезда и стал очевидцем семейных разбирательств.