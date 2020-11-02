"Рейд": дежурство с экипажем ЦОДД

Ведущий программы Айрат Загриев патрулирует ночные улицы столицы с экипажем ЦОДД. Он побывал на месте ДТП, где грузовик задел такси и легковушка пару раз развернулась на проезжей части. После запроса видео столкновения водитель грузовика признал вину.

Другое ДТП произошло на МКАД. Там машина с превышением скорости перестраивалась из ряда в ряд и влетела в трал перевозивший строительный кран — водитель и пассажирка погибли на месте, двух пассажиров доставали спасатели, в тяжелом состоянии они госпитализированы.

Подробнее – в программе "Рейд".