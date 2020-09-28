"Рейд": дежурство с "Дорожным патрулем" ЦОДД

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с экипажем "Дорожного патруля" ЦОДД.

Ведущий Дмитрий Козачинский узнает, как сотрудники ЦОДД помогают водителям на дорогах, и станет очевидцем нарушения ПДД прямо на месте съемки.