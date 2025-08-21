21 августа, 12:30Общество
"Атмосфера": 15 градусов ожидается в Москве вечером 21 августа
В программе "Атмосфера" ведущая Наталья Мелехина рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.
Температура воздуха в Москве вечером в четверг, 21 августа, составит 15 градусов. Влажность воздуха достигнет 68%, а атмосферное давление установится на отметке 741 миллиметр ртутного столба.
