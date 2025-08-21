Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 августа, 12:30

Общество

"Атмосфера": 15 градусов ожидается в Москве вечером 21 августа

"Атмосфера": 15 градусов ожидается в Москве вечером 21 августа

"Доктор 24": врач рассказала, в каких случаях спорт может навредить

"Специальный репортаж": домашнее насилие

Столичные врачи спасли женщину с тяжелыми травмами после падения под поезд

Дожди обрушатся на Москву 23 и 24 августа

В Госдуме предложили механизм борьбы с фиктивными браками

В России стали массово задерживать заказы на одном из маркетплейсов

В Москве стартовал фотоконкурс "Наследие в объективе"

Собянин: столичные школьники взяли медали Международной географической олимпиады

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 741 мм ртутного столба 21 августа

В программе "Атмосфера" ведущая Наталья Мелехина рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

Температура воздуха в Москве вечером в четверг, 21 августа, составит 15 градусов. Влажность воздуха достигнет 68%, а атмосферное давление установится на отметке 741 миллиметр ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Атмосфера
обществопогодагородвидеоНаталья Мелехина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика