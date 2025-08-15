"Атмосфера": до 15 градусов тепла ожидается в Москве вечером 15 августа

В программе "Атмосфера" ведущая Юлия Розова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

Температура воздуха вечером в пятницу, 15 августа, составит 15 градусов. Влажность воздуха достигнет 40%, а атмосферное давление установится на отметке 750 миллиметров ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.