Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 12:30

Общество

"Атмосфера": до 15 градусов тепла ожидается в Москве вечером 15 августа

"Атмосфера": до 15 градусов тепла ожидается в Москве вечером 15 августа

"Специальный репортаж": парикмахеры

Блогер Николай Василенко рассказал, как стал "амбассадором" добра и улыбки

"Доктор 24": врачи рассказали о признаках туннельного синдрома

Новости мира: в китайском городе начали санитарную кампанию против лихорадки чикунгунья

Новости регионов: траулер "Изумруд" сломался в акватории Кольского залива

14 августа стало самым холодным днем с начала месяца в Москве

Новый экспресс-курс по уходу за пожилыми и больными людьми запустили в Москве

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 750 мм ртутного столба 15 августа

Собянин: 15 многодетных семей Москвы получили почетный знак "Родительская слава"

В программе "Атмосфера" ведущая Юлия Розова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

Температура воздуха вечером в пятницу, 15 августа, составит 15 градусов. Влажность воздуха достигнет 40%, а атмосферное давление установится на отметке 750 миллиметров ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Атмосфера
обществопогодагородвидеоЮлия Розова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика