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17 апреля, 15:30

Общество

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается 18 апреля

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается 18 апреля

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В программе "Атмосфера" ведущая Наталья Мелехина рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

Облачная погода с прояснениями и дождь прогнозируются в столичном регионе в пятницу, 18 апреля. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов, а ночью опустится до 13 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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