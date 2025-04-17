17 апреля, 15:30Общество
"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается 18 апреля
В программе "Атмосфера" ведущая Наталья Мелехина рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.
Облачная погода с прояснениями и дождь прогнозируются в столичном регионе в пятницу, 18 апреля. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов, а ночью опустится до 13 градусов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Синоптики прогнозируют до плюс 25 градусов на Пасху в Москве
- Похолодание придет в Москву на следующей неделе