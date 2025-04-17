"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается 18 апреля

В программе "Атмосфера" ведущая Наталья Мелехина рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

Облачная погода с прояснениями и дождь прогнозируются в столичном регионе в пятницу, 18 апреля. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов, а ночью опустится до 13 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.