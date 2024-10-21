"Атмосфера": 9 градусов ожидается в Москве вечером 21 октября

В программе "Атмосфера" ведущая Полина Поленович рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

В понедельник, 21 октября, температура днем в Москве составит 13 градусов, вечером – 9 градусов. Ветер будет дуть со скоростью от 2 метров в секунду.

Влажность воздуха достигнет 36%, атмосферное давление – 743 миллиметров ртутного столба. В городе ожидается облачная погода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.