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30 сентября, 15:30

Общество

"Атмосфера": 30 сентября в Москве ожидается пасмурная погода

"Атмосфера": 30 сентября в Москве ожидается пасмурная погода

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"Атмосфера": 11 градусов ожидается в Москве вечером 30 сентября

В программе "Атмосфера" ведущая Наталья Мелехина рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

В Москве в понедельник, 30 сентября, ожидается пасмурная погода с просветами. Температура воздуха днем зафиксируется на отметке 13 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду.

Атмосферное давление в столице составит 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 71%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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