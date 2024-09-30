"Атмосфера": 30 сентября в Москве ожидается пасмурная погода

В программе "Атмосфера" ведущая Наталья Мелехина рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

В Москве в понедельник, 30 сентября, ожидается пасмурная погода с просветами. Температура воздуха днем зафиксируется на отметке 13 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду.

Атмосферное давление в столице составит 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 71%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.