30 сентября, 15:30Общество
"Атмосфера": 30 сентября в Москве ожидается пасмурная погода
В программе "Атмосфера" ведущая Наталья Мелехина рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.
В Москве в понедельник, 30 сентября, ожидается пасмурная погода с просветами. Температура воздуха днем зафиксируется на отметке 13 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду.
Атмосферное давление в столице составит 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 71%.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.