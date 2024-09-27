"Атмосфера": 18 градусов тепла ожидается в Москве к вечеру 27 сентября

В программе "Атмосфера" ведущая Полина Поленович рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

В пятницу, 27 сентября, в Москве пройдут небольшие дожди. Температура воздуха вечером составит 18 градусов.

В выходные, 28 и 29 сентября, в столице также ожидаются осадки. В субботу днем будет 22 градуса, ночью – 19 градусов. В воскресенье днем температура воздуха составит 19 градусов, ночью – 16 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.