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27 сентября, 15:30

Общество

"Атмосфера": 18 градусов тепла ожидается в Москве к вечеру 27 сентября

"Атмосфера": 18 градусов тепла ожидается в Москве к вечеру 27 сентября

Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и ветра

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"Атмосфера": 22 градуса ожидается в Москве вечером 27 сентября

В программе "Атмосфера" ведущая Полина Поленович рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

В пятницу, 27 сентября, в Москве пройдут небольшие дожди. Температура воздуха вечером составит 18 градусов.

В выходные, 28 и 29 сентября, в столице также ожидаются осадки. В субботу днем будет 22 градуса, ночью – 19 градусов. В воскресенье днем температура воздуха составит 19 градусов, ночью – 16 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Программа: Атмосфера
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