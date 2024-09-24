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24 сентября, 15:45

Общество

"Атмосфера": воздух в Москве охладится до 13 градусов вечером 24 сентября

"Атмосфера": воздух в Москве охладится до 13 градусов вечером 24 сентября

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В программе "Атмосфера" ведущая Полина Поленович рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

Вечером во вторник, 24 сентября, температура воздуха составит 13 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление окажется на отметке 753 миллиметра ртутного столба.

В среду, 25 сентября, в столице будет пасмурно с просветами. Днем воздух прогреется до 24 градусов, а ночью охладится до 13 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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