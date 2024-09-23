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23 сентября, 15:45

Общество

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 23 сентября

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 23 сентября

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В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 23 сентября. Температура днем достигнет 17 градусов, а вечером – 8 градусов. Скорость ветра составит от 1 до 6 метров в секунду, атмосферное давление окажется на отметке 753 миллиметра ртутного столба.

Во вторник, 24 сентября, в столице будет пасмурно с просветами. Днем воздух прогреется до 20 градусов, а ночью охладится до 10 градусов. В среду, 25 сентября, в Москве вновь будет пасмурная погода с просветами. Днем температура составит до 24 градусов, а ночью – до 13 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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