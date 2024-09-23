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23 сентября, 12:45

Общество

"Атмосфера": до 17 градусов ожидается в Москве 23 сентября

"Атмосфера": до 17 градусов ожидается в Москве 23 сентября

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В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

В понедельник, 23 сентября, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха составит до 17 градусов, вечером – до 8 градусов. Скорость ветра – от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление окажется на отметке 753 миллиметра ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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обществопогодавидеоПолина Поленович
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