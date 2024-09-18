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18 сентября, 15:30

Общество

"Атмосфера": влажность воздуха составит 27% вечером 18 сентября

"Атмосфера": влажность воздуха составит 27% вечером 18 сентября

Новости часа: мэр Москвы отметил рост интереса школьников к предпрофессиональным классам

Сбер приостановил запись на оформление "Семейной ипотеки" с 18 сентября

Синоптики пообещали около 25 градусов в Москве 18 сентября

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18 сентября станет последним жарким днем в этом месяце в Москве

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

В Москве в среду, 18 сентября, ожидается ясная погода. Температура воздуха вечером зафиксируется на отметке 17 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.

Атмосферное давление в столице составит 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха – 27%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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