18 сентября, 12:30Общество
"Атмосфера": 25 градусов ожидается в Москве 18 сентября
В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.
В Москве в среду, 18 сентября, ожидается ясная погода. Температура воздуха днем зафиксируется на отметке 25 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.
Атмосферное давление в столице составит 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха – 27%.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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