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17 сентября, 15:30

Общество

"Атмосфера": влажность воздуха составит 27% вечером 17 сентября

"Атмосфера": влажность воздуха составит 27% вечером 17 сентября

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В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

В Москве во вторник, 17 сентября, ожидается малооблачная погода. Температура воздуха вечером зафиксируется на отметке 17 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.

Атмосферное давление в столице составит 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 27%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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