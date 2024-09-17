17 сентября, 15:30Общество
"Атмосфера": влажность воздуха составит 27% вечером 17 сентября
В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.
В Москве во вторник, 17 сентября, ожидается малооблачная погода. Температура воздуха вечером зафиксируется на отметке 17 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.
Атмосферное давление в столице составит 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 27%.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.