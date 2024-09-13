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13 сентября, 15:30

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"Атмосфера": влажность воздуха составит 23% вечером 13 сентября

"Атмосфера": влажность воздуха составит 23% вечером 13 сентября

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В программе "Атмосфера" ведущая Полина Поленович рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

В Москве в пятницу, 13 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером зафиксируется на отметке 26 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление в столице составит 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 23%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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