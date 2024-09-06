"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 6 сентября

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

В пятницу, 6 сентября, в Москве ожидается ясная погода, температура воздуха вечером достигнет отметки в 18 градусов.

Влажность воздуха в Москве составит 38%. Ветер будет дуть с порывами 4–7 метров в секунду. Атмосферное давление установилось на отметке 762 миллиметров ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.