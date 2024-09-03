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03 сентября, 12:30

Общество

"Атмосфера": температура воздуха днем 3 сентября составит 27 градусов

"Атмосфера": температура воздуха днем 3 сентября составит 27 градусов

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В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

В Москве во вторник, 3 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем составит 27 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление в столице составит 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 38%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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