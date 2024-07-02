"Атмосфера": переменная облачность и жара ожидаются в Москве 3–5 июля

В программе "Атмосфера" ведущая Полина Поленович рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

В среду, 3 июля, в Москве ожидается переменная облачность, воздух прогреется до 29 градусов. В вечернее время температура опустится до 23 градусов.

4 июля в столице ожидается переменная облачность. Температура ночью окажется на отметке 27 градусов, днем – 32 градуса. На следующий день, 5 июля, ночью прогнозируется 21 градус, днем – 31 градус. Также ожидается небольшой дождь.

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