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28 июня, 12:30

Общество

"Атмосфера": переменная облачность и жара ожидаются в Москве 28–30 июня

"Атмосфера": переменная облачность и жара ожидаются в Москве 28–30 июня

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В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

В пятницу, 28 июня, в Москве ожидается переменная облачность, воздух прогреется до 30 градусов. Скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду. В вечернее время температура опустится до 22 градусов. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба.

29 июня в Москве будет переменная облачность. Температура ночью окажется на отметке 16 градусов, днем – 31 градус. На следующий день, 30 июня, ночью будет 17 градусов, днем – 30 градусов. Также ожидаются небольшой дождь и гроза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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