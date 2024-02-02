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02 февраля, 15:45

Общество

"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве в предстоящие выходные

"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве в предстоящие выходные

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В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируются облачная погода и небольшой снег. В субботу, 3 февраля, температура воздуха днем составит -2 градуса. 4 февраля столбики термометров покажут 0 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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