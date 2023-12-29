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29 декабря, 15:45

Общество

"Атмосфера": снег с дождем ожидается в Москве 30 декабря

"Атмосфера": снег с дождем ожидается в Москве 30 декабря

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В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе в субботу, 30 декабря, прогнозируется облачная погода, а также снег с дождем. Температура днем составит 2 градуса. В воскресенье, 31 декабря, столбики термометров также покажут 2 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Программа: Атмосфера
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