29 декабря, 15:45Общество
"Атмосфера": снег с дождем ожидается в Москве 30 декабря
В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.
В столичном регионе в субботу, 30 декабря, прогнозируется облачная погода, а также снег с дождем. Температура днем составит 2 градуса. В воскресенье, 31 декабря, столбики термометров также покажут 2 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Атмосфера