"Атмосфера": в Москве ожидаются заморозки до -8 градусов

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Вечером 21 ноября в столице столбики термометров достигнут отметки -6 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями и порывы ветра скоростью 3-8 м/с. В ночь на 22 ноября прогнозируется похолодание до -10 градусов, днем воздух прогреется до -8. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.