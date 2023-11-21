Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 15:45

Общество

"Атмосфера": в Москве ожидаются заморозки до -8 градусов

"Атмосфера": в Москве ожидаются заморозки до -8 градусов

Новости часа: семь некапитальных спортивных объектов откроют в Москве до конца 2023 года

Новости часа: поезда МЦД-3 и МЦД-4 будут обновлены в ближайшие два года – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах цифрового формата работы в больницах

"Сити": иммерсивное шоу "Шестой океан" в Luminar на ВДНХ

Москвичей познакомят с культурой и гастрономическими традициями Хакасии на ВДНХ

Телеграм-каналы "Москва 24" и "Москва FM" разыграют наушники и мерч среди подписчиков

"Актуальный репортаж": сварщик рассказал о своем профессиональном пути

"Атмосфера": -6 градусов ожидается в столице вечером 21 ноября

День Хакасии проведут на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ 21 ноября

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Вечером 21 ноября в столице столбики термометров достигнут отметки -6 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями и порывы ветра скоростью 3-8 м/с. В ночь на 22 ноября прогнозируется похолодание до -10 градусов, днем воздух прогреется до -8. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Атмосфера
обществопогодавидеоРоман КарловКсения ЧепенкоТатьяна Сальникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика