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17 ноября, 15:45

Общество

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 18–19 ноября

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 18–19 ноября

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В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. В субботу, 18 ноября, температура воздуха днем составит -5 градусов. А в воскресенье, 19 ноября, столбики термометров покажут аналогичные значения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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