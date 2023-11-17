"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 18–19 ноября

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. В субботу, 18 ноября, температура воздуха днем составит -5 градусов. А в воскресенье, 19 ноября, столбики термометров покажут аналогичные значения.

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