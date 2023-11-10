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10 ноября, 15:30

Общество

"Атмосфера": дождь ожидается в Москве 11–12 ноября

"Атмосфера": дождь ожидается в Москве 11–12 ноября

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"Утро": москвичам рассказали о погоде 10 ноября

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 74%

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируется облачная погода и дождь. В субботу, 11 ноября, температура воздуха днем составит 6 градусов. А в воскресенье, 12 ноября, столбики термометров покажут аналогичные значения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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