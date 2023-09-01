"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 2–3 сентября

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируется переменная облачность. В субботу, 2 сентября, температура воздуха днем составит 23 градуса. В воскресенье, 3 сентября, столбики термометров покажут 24 градуса.

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