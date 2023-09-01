01 сентября, 15:45Общество
"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 2–3 сентября
В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.
В столичном регионе прогнозируется переменная облачность. В субботу, 2 сентября, температура воздуха днем составит 23 градуса. В воскресенье, 3 сентября, столбики термометров покажут 24 градуса.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Атмосфера