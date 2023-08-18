"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 19–20 августа

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. В субботу, 19 августа, температура воздуха днем составит 27 градусов. В воскресенье, 20 августа, столбики термометров покажут 26 градусов.

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