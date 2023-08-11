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Новости

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Общество

"Атмосфера": небольшие дожди ожидаются в Москве 12–13 августа

"Атмосфера": небольшие дожди ожидаются в Москве 12–13 августа

ВОЗ предупредила о распространении нового вида коронавируса Eris в мире

Новости часа: семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн рублей

Специалисты рассказали, как выбирать качественные арбузы

Москвичи отпраздновали День ВДВ в Парке Горького

Новости часа: Минобороны РФ сообщило о дроне, которым ВСУ пытались атаковать Москву

Более 4 тыс групп открыто для участников проекта "Московское долголетие"

"Атмосфера": 22 градуса ожидается в столице вечером 11 августа

Новости часа: разрушений и пострадавших от обломков сбитого БПЛА в Москве нет

Москвичам рассказали о погоде в столице 11 августа

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируются облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. В субботу, 12 августа, температура воздуха днем составит 24 градуса. В воскресенье, 13 августа, столбики термометров покажут 23 градуса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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