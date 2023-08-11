"Атмосфера": небольшие дожди ожидаются в Москве 12–13 августа

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируются облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. В субботу, 12 августа, температура воздуха днем составит 24 градуса. В воскресенье, 13 августа, столбики термометров покажут 23 градуса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.