"Атмосфера": скорость ветра достигнет 4–9 метров в секунду вечером 8 августа

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируются облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Сегодня температура воздуха днем составляет 26 градусов. Вечером скорость ветра составит 4–9 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.