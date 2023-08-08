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Общество

"Атмосфера": скорость ветра достигнет 4–9 метров в секунду вечером 8 августа

"Атмосфера": скорость ветра достигнет 4–9 метров в секунду вечером 8 августа

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В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируются облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Сегодня температура воздуха днем составляет 26 градусов. Вечером скорость ветра составит 4–9 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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