"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве 15 июля

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе в субботу, 15 июля, прогнозируется облачная погода с прояснениями, а также небольшой дождь. Температура днем составит 19 градусов. В воскресенье, 16 июля, столбики термометров покажут 23 градуса.

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