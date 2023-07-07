Центр Москвы перекроют 8 июля

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Общество

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 8–9 июля

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 8–9 июля

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Москвичам рассказали о погоде на выходных 8–9 июля

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. В субботу, 8 июля, температура воздуха днем составит 24 градуса. В воскресенье, 9 июля, столбики термометров аналогичные температуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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