"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 8–9 июля

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. В субботу, 8 июля, температура воздуха днем составит 24 градуса. В воскресенье, 9 июля, столбики термометров аналогичные температуры.

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