15:45Общество
"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 8–9 июля
В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.
В столичном регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. В субботу, 8 июля, температура воздуха днем составит 24 градуса. В воскресенье, 9 июля, столбики термометров аналогичные температуры.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Атмосфера