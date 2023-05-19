15:30Общество
"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве в выходные 20–21 мая
В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.
В столичном регионе прогнозируются облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. В субботу, 20 мая, температура днем составит 17 градусов. В воскресенье, 21 мая, столбики термометров покажут 19 градусов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Атмосфера