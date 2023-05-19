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Новости

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Общество

"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве в выходные 20–21 мая

"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве в выходные 20–21 мая

"Актуальный репортаж": "Троица" Андрея Рублева останется в государственной собственности

Пришедшие в столичный пункт отбора контрактников рассказали о своей мотивации

"Атмосфера": 13 градусов ожидается в столице вечером 19 мая

Новости часа: завершена реконструкция исторического спорткомплекса "Москвич"

Жителям Москвы рассказали о работе единого пункта отбора на контрактную службу

"Доктор 24": медики рассказали об увеличении губ

Новости часа: авиакомпания Red Wings получила разрешение на полеты в Грузию

Желтый уровень опасности из-за пожаров в столичном регионе продлили до вечера 20 мая

"Утро": москвичам рассказали о погоде 19 мая

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируются облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. В субботу, 20 мая, температура днем составит 17 градусов. В воскресенье, 21 мая, столбики термометров покажут 19 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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