"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве в выходные 20–21 мая

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируются облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. В субботу, 20 мая, температура днем составит 17 градусов. В воскресенье, 21 мая, столбики термометров покажут 19 градусов.

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