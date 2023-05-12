15:30Общество
"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в выходные 13–14 мая
В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.
В столичном регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. В субботу, 13 мая, температура днем составит 22 градуса. В воскресенье, 14 мая, столбики термометров покажут 21 градус.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Атмосфера