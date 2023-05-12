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Общество

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в выходные 13–14 мая

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в выходные 13–14 мая

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В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. В субботу, 13 мая, температура днем составит 22 градуса. В воскресенье, 14 мая, столбики термометров покажут 21 градус.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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