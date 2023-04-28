"Атмосфера": облачная погода и дождь ожидаются в Москве в выходные 29–30 апреля

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируется облачная погода и дождь. В субботу, 29 апреля, температура днем составит 13 градусов. В воскресенье, 30 апреля, столбики термометров покажут 17 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.