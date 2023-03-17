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Общество

"Атмосфера": облачная погода и снег с дождем ожидаются в Москве в выходные 18–19 марта

"Атмосфера": облачная погода и снег с дождем ожидаются в Москве в выходные 18–19 марта

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В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время, и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируются облачная погода и снег с дождем. В субботу, 18 марта, температура днем составит 4 градуса. В воскресенье, 19 марта, столбики термометров покажут 2 градуса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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