15:30Общество
"Атмосфера": облачная погода и снег с дождем ожидаются в Москве в выходные 18–19 марта
В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время, и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.
В столичном регионе прогнозируются облачная погода и снег с дождем. В субботу, 18 марта, температура днем составит 4 градуса. В воскресенье, 19 марта, столбики термометров покажут 2 градуса.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Атмосфера