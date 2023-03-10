"Атмосфера": снег с дождем ожидаются в Москве в выходные 11–12 марта

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируются облачная погода и снег с дождем. В субботу, 11 марта, температура днем составит 1 градус мороза. В воскресенье, 12 марта, столбики термометров покажут аналогичные значения.

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