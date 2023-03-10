15:45Общество
"Атмосфера": снег с дождем ожидаются в Москве в выходные 11–12 марта
В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.
В столичном регионе прогнозируются облачная погода и снег с дождем. В субботу, 11 марта, температура днем составит 1 градус мороза. В воскресенье, 12 марта, столбики термометров покажут аналогичные значения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Атмосфера