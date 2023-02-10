Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:30

Общество

"Атмосфера": облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве в выходные 11–12 февраля

"Атмосфера": облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве в выходные 11–12 февраля

Новости часа: Берлин не рассматривает вопрос поставок боевых самолетов Киеву

Москвичам рассказали о погоде в столице 10 февраля

Москвичи принесли гумпомощь в посольство Турции для пострадавших от землетрясений

"Атмосфера": 4 градуса мороза ожидается в столице вечером 10 февраля

"Доктор 24": сезон гайморита

"Время новых": бомбочки для ванны

Новости часа: семьи погибших при взрыве газа в Новосибирске получат по 1 млн рублей

"Актуальный репортаж": в Подмосковье предложили отлавливать собак с помощью нейросети

Опыт "Московской электронной школы" распространят на регионы России

В программе "Атмосфера" ведущая Наталья Мелехина рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируются облачная погода и небольшой снег. В субботу, 11 февраля, температура днем составит 2 градуса мороза, а в воскресенье, 12 февраля, столбики термометров покажут 3 градуса мороза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Атмосфера
обществопогодавидеоНаталья Мелехина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика