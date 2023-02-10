15:30Общество
"Атмосфера": облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве в выходные 11–12 февраля
В программе "Атмосфера" ведущая Наталья Мелехина рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.
В столичном регионе прогнозируются облачная погода и небольшой снег. В субботу, 11 февраля, температура днем составит 2 градуса мороза, а в воскресенье, 12 февраля, столбики термометров покажут 3 градуса мороза.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Атмосфера