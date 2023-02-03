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Общество

"Атмосфера": облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве в выходные 4–5 февраля

"Атмосфера": облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве в выходные 4–5 февраля

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В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируются облачная погода и небольшой снег. В субботу, 4 февраля, температура днем составит 2 градуса мороза, а в воскресенье, 5 февраля, столбики термометров покажут 3 градуса мороза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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