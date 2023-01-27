"Атмосфера": облачная погода и снег ожидаются в Москве в выходные 28–29 января

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируются облачная погода и небольшой снег. В субботу, 28 января, температура днем составит 3 градуса мороза, а в воскресенье, 29 января, столбики термометров покажут 4 градуса мороза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.