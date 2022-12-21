12:45Общество
"Атмосфера": 4 градуса мороза ожидается в столице вечером 21 декабря
В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.
Вечером в среду, 21 декабря, температура в Москве будет 4 градуса мороза. Влажность воздуха составит 95%, атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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Программа: Атмосфера