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Общество

"Атмосфера": 4 градуса мороза ожидается в столице вечером 21 декабря

"Атмосфера": 4 градуса мороза ожидается в столице вечером 21 декабря

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"Утро": москвичам рассказали о погоде 21 декабря

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Вечером в среду, 21 декабря, температура в Москве будет 4 градуса мороза. Влажность воздуха составит 95%, атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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