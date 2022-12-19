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Общество

"Атмосфера": 5 градусов мороза ожидается в столице вечером 19 декабря

"Атмосфера": 5 градусов мороза ожидается в столице вечером 19 декабря

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В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Вечером в понедельник, 19 декабря, температура в Москве будет 5 градусов мороза. Влажность воздуха составит 87%, атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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