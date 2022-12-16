15:30Общество
"Атмосфера": облачная погода и снег ожидаются в Москве в выходные 17–18 декабря
В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.
В столичном регионе прогнозируются облачная погода и снег. В субботу, 17 декабря, температура днем составит 4 градуса мороза. На 1 градус теплее будет в воскресенье, 18 декабря.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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Программа: Атмосфера