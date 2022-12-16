"Атмосфера": облачная погода и снег ожидаются в Москве в выходные 17–18 декабря

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируются облачная погода и снег. В субботу, 17 декабря, температура днем составит 4 градуса мороза. На 1 градус теплее будет в воскресенье, 18 декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.