МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

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Общество

"Атмосфера": 8 градусов мороза ожидается в столице вечером 16 декабря

"Атмосфера": 8 градусов мороза ожидается в столице вечером 16 декабря

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В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Вечером в пятницу, 16 декабря, температура в Москве будет 8 градусов мороза. Влажность воздуха составит 87%, атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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