"Атмосфера": 8 градусов мороза ожидается в столице вечером 16 декабря

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Вечером в пятницу, 16 декабря, температура в Москве будет 8 градусов мороза. Влажность воздуха составит 87%, атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.