Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

15:30

Общество

"Атмосфера": облачная погода и снег ожидаются в Москве 9 декабря

"Атмосфера": облачная погода и снег ожидаются в Москве 9 декабря

Жительница столицы показала, как нарядила елку к Новому году

Путин вручил звезды Героя российским космонавтам и военным

Собянин упростил получение парковочных разрешений для многодетных семей

В России сохранились высокие темпы заболеваемости вирусными инфекциями

Новости часа: ПВО РФ сбила украинский Ми-8 и пять дронов за сутки

Москвичка показала, как нарядила свою елку к Новому году

Правительство РФ выделит 122 млн рублей на закупку препарата для лечения острого лейкоза

Синоптики предупредили, что снегопад будет усиливаться вечером 8 декабря в Москве

Новости часа: ВС РФ отбросили силы ВСУ на южнодонецком направлении

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируются облачная погода и снег. В пятницу, 9 декабря, температура днем составит -1 градус. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Атмосфера
обществопогодавидеоТатьяна Сальникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика