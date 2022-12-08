"Атмосфера": облачная погода и снег ожидаются в Москве 9 декабря

В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируются облачная погода и снег. В пятницу, 9 декабря, температура днем составит -1 градус. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.