15:30Общество
"Атмосфера": облачная погода и снег ожидаются в Москве 9 декабря
В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие катаклизмы происходят в мире.
В столичном регионе прогнозируются облачная погода и снег. В пятницу, 9 декабря, температура днем составит -1 градус. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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Программа: Атмосфера