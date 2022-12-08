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Общество

"Атмосфера": 6 градусов мороза ожидается в столице вечером 8 декабря

"Атмосфера": 6 градусов мороза ожидается в столице вечером 8 декабря

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В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Вечером в четверг, 8 декабря, температура в Москве опустится до -6 градусов. Влажность воздуха составит 78%, атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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