12:45Общество
"Атмосфера": 6 градусов мороза ожидается в столице вечером 8 декабря
В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.
Вечером в четверг, 8 декабря, температура в Москве опустится до -6 градусов. Влажность воздуха составит 78%, атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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Программа: Атмосфера