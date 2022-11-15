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Общество

"Атмосфера": снегопад ожидается в столице 16 ноября

"Атмосфера": снегопад ожидается в столице 16 ноября

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В программе "Атмосфера" ведущая Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В среду, 16 ноября, температура может опуститься до -3 градусов. Синоптики предупредили, что в городе может пройти снегопад. По словам специалистов, на этой неделе в столице сформируется устойчивый снежный покров, а среднесуточная температура упадет ниже нуля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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